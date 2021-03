Rugby, Sei Nazioni 2021: Francia-Galles, il supersabato chiuderà con il botto (Di giovedì 18 marzo 2021) Si disputa questo sabato la quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2021. Un torneo che avrà – presumibilmente a fine mese – una cosa, con la sfida tra Scozia e Francia da recuperare, ma che già dopodomani potrebbe mettere la parola fine alla corsa al titolo. E tutto si deciderà all’ultimo, con la partita in serata che chiuderà la giornata. Partiamo, però, dall’inizio. Alle 15.15 scenderanno in campo Scozia e Italia, con gli azzurri alla disperata (e difficile) prima vittoria nel torneo e dopo 31 ko consecutivi. La Scozia, invece, con la sconfitta con l’Irlanda non può più puntare al titolo, ma con il match con i Bleus ancora da recuperare potrebbe puntare al podio, con addirittura un secondo posto alle spalle del Galles possibile. Alle 17.45 la sfida tra due delle delusioni del torneo, cioè ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Si disputa questo sabato la quinta e ultima giornata del Guinness Sei. Un torneo che avrà – presumibilmente a fine mese – una cosa, con la sfida tra Scozia eda recuperare, ma che già dopodomani potrebbe mettere la parola fine alla corsa al titolo. E tutto si deciderà all’ultimo, con la partita in serata chela giornata. Partiamo, però, dall’inizio. Alle 15.15 scenderanno in campo Scozia e Italia, con gli azzurri alla disperata (e difficile) prima vittoria nel torneo e dopo 31 ko consecutivi. La Scozia, invece, con la sconfitta con l’Irlanda non può più puntare al titolo, ma con il match con i Bleus ancora da recuperare potrebbe puntare al podio, con addirittura un secondo posto alle spalle delpossibile. Alle 17.45 la sfida tra due delle delusioni del torneo, cioè ...

Advertising

ducciosiena : Spero sia una battuta !! Perché è alquanto idiota .. ci manca che tu dica che l’Italia del rugby non vince nel sei… - mebufalino : RT @Mega_Fauna: Con #LunaRossa è andata come con il Sei Nazioni di Rugby dove siccome nessuna delle cinque vuol arrivare ultima invitano l'… - onrugby_it : Ora che il confronto è diretto, cos'è più spettacolare? - songominollo : No dico,qualcuno lo dirà prima o poi che #LunaRossa nell'#AmericasCup2021 è la cover miliardaria e spocchiosa dell'… - ValeLaQueen : RT @Mega_Fauna: Con #LunaRossa è andata come con il Sei Nazioni di Rugby dove siccome nessuna delle cinque vuol arrivare ultima invitano l'… -