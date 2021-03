Rugby | Pro 14 | doppia trasferta irlandese per le italiane

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 marzo 2021) Si disputa questo weekend la sedicesima giornata del Guinness Pro 14 e Benetton Treviso e Zebresaranno impegnate entrambe venerdì sera. Per le duetrasferte insidiose dai due lati del confine, con i veneti impegnati a Limerick e i parmigiani a Belfast. Si inizia alle 19 a Thomond Park, dove la Benetton Treviso va a far visita al Munster. Gli irlandesi stanno dominando la conference B con 59 punti, frutto di 13 vittorie e due sconfitte e ormai sono certi di un posto nella finalissima di quest’anno. Di contro, invece, Treviso è ancora a caccia di un successo nel torneo celtico e laappare uno scoglio durissimo per Sgarbi e compagni. Alle 21.15, invece, ci si sposta al Kingspan Stadium di Belfast, dove l’Ulster riceve le Zebre. Anche in questo caso quasi un ...