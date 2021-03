Romina Power dalla separazione con Albano al tradimento rivelato: ecco la verità (Di giovedì 18 marzo 2021) La storia d’amore tra Albano e Romina Power ha tenuto banco per anni, catturando l’attenzione di migliaia di appassionati. Eppure, il tradimento ha sconvolto tutto. Romina Power e Albano (Gettyimages)La storia d’amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha catturato l’attenzione mediatica per diversi anni. Una relazione nata nel segno della musica, riuscendo a traslare tutto da un sentimento forte che ha unito la coppia per tanto tempo. Un sogno d’amore vissuto dai due, che ha ispirato anche tanti altri. Il sentimento ha raggiunto una consapevolezza tale da arrivare a produrre musica per anni, canzoni interpretare magistralmente da questi due interpreti che per un periodo di tempo hanno letteralmente ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 marzo 2021) La storia d’amore traha tenuto banco per anni, catturando l’attenzione di migliaia di appassionati. Eppure, ilha sconvolto tutto.(Gettyimages)La storia d’amore traCarrisi eha catturato l’attenzione mediatica per diversi anni. Una relazione nata nel segno della musica, riuscendo a traslare tutto da un sentimento forte che ha unito la coppia per tanto tempo. Un sogno d’amore vissuto dai due, che ha ispirato anche tanti altri. Il sentimento ha raggiunto una consapevolezza tale da arrivare a produrre musica per anni, canzoni interpretare magistralmente da questi due interpreti che per un periodo di tempo hanno letteralmente ...

Nonsolosuoni : Su - jeanzinho_6 : ? Albano e Romina Power ? Felicità (TV Show 1982) Video & Audio Remaster... - ECerasa : Albano & Romina Power - Quel poco che ho 2015 - valdra76 : So per certo che Putin è un fan di Pupo. Da giovane si invaghì di Romina Power. Conosce tutto il repertorio di Toto… - ReignOfTheSerie : Gli ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi e in onda venerdì 19 marzo su @RaiUno… -