Roma, vendevano alimenti e bevande senza autorizzazioni: chiuso minimarket in centro (Di giovedì 18 marzo 2021) Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale nel quartiere Esquilino, con una vigilanza quotidiana svolta anche in chiave di tutela della salute pubblica. In particolare, gli agenti del I Gruppo centro “ex Trevi” hanno ispezionato piazza Vittorio, con attenzione ad alcune aree maggiormente frequentate come i giardini e i portici della piazza. alimenti e bevande venduti senza autorizzazione Gli agenti hanno eseguito mirate verifiche anche presso le attività commerciali, che hanno portato alla chiusura di un minimarket, su disposizione della ASL, per inadempienze in materia sanitaria. Il titolare di un esercizio invece è stato sanzionato per vendita di prodotti in totale difformità rispetto alle autorizzazioni in possesso. Venditori abusivi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Proseguono i controlli della Polizia Locale diCapitale nel quartiere Esquilino, con una vigilanza quotidiana svolta anche in chiave di tutela della salute pubblica. In particolare, gli agenti del I Gruppo“ex Trevi” hanno ispezionato piazza Vittorio, con attenzione ad alcune aree maggiormente frequentate come i giardini e i portici della piazza.vendutiautorizzazione Gli agenti hanno eseguito mirate verifiche anche presso le attività commerciali, che hanno portato alla chiusura di un, su disposizione della ASL, per inadempienze in materia sanitaria. Il titolare di un esercizio invece è stato sanzionato per vendita di prodotti in totale difformità rispetto allein possesso. Venditori abusivi e ...

CorriereCitta : Roma, vendevano alimenti e bevande senza autorizzazioni: chiuso minimarket in centro - sunkencondos : @Qoelet94 @GiuseppeLepera5 @OfficialSSLazio @ChampionsLeague Questo è schifo per me, due storici capitàni, due band… - AlleanzaDibello : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Stamani qui a Roma a Porta Maggiore c’erano stranieri che vendevano i loro stracci… - TheTASCAtt : RT @concentrazione: Roma, blitz all'alba: tre associazioni vendevano droga tra l'Europa e l'Italia. Arrestate 55 persone -