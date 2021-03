Roma, tegola Karsdorp: l’olandese salterà i quarti di Europa League (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma dovrà fare a meno di Rick Karsdorp in occasione dei quarti di finale di Europa League: il terzino olandese era diffidato La Roma dovrà fare a meno di Rick Karsdorp in occasione dei quarti di finale di Europa League. Il terzino olandese era diffidato ed è stato ammonito per un fallo ai danni di Teté dello Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladovrà fare a meno di Rickin occasione deidi finale di: il terzino olandese era diffidato Ladovrà fare a meno di Rickin occasione deidi finale di. Il terzino olandese era diffidato ed è stato ammonito per un fallo ai danni di Teté dello Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com

