(Di giovedì 18 marzo 2021), a Sanlook. Uno dei ritrovi della movidana, conosciuta per essere circondata di sanpietrini e ragazzi oggi è quasi irriconoscibile. L’opera è di Leonardo Crudi, un artista contemporaneono che a 13 anni si è innamorato dei graffiti e da allora non li ha mai lasciati. L’inconfondibile geometria verticale dell’artista adesso potrà essere ammirata da chiunque passi nel centro di San. L’opera diart è finalmente completa e, diciamocelo, è davvero bella. su Il Corriere della Città.

Advertising

virginiaraggi : Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, una nostra amica, una donna che da tutta la vita combatte per i diritti e… - rep_roma : Festa del Papà, dove comprare bignè e zeppole di San Giuseppe: 19 pasticcerie a Roma [di Valentina Lupia] [aggiorna… - CorriereCitta : Roma, San Lorenzo cambia volto: piazza dell’Immacolata colorata dalla street art - Roma_Amore_Mio : I palloncini dei nostri tempi a Piazza San Pietro. - Roma_Amore_Mio : Si poteva parcheggiare l'auto a Piazza San Pietro nel 1955-60. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma San

La Repubblica

... "miei stimati uomini, domaniha bisogno di noi, che Dio ci protegga". Vedo in voi persone ... Se salite al Bosco della Spiritualità in Solomeo troverete, al suo ingresso, una frase diBenedetto:...... 20 i Gran Premi di MotoGP (6 di questi - Doha, Spagna, Italia, Germania,Marino e Valencia - ... Prossimo appuntamento il 10 aprile su Sky con l'attesissimo E - Prix diche verrà seguito con l'...Commenta per primo Giovedì è giorno di Europa League. Questa sera si disputano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Si parte alle ore 18.55, quando la Roma gioca a Kiev contro lo Shakhtar Donets ...La festa del papà in Italia si festeggia il 19 marzo, San Giuseppe. Come è nata l'idea di una festa per i padri? Qui trovate la storia, dolci e curiosità ...