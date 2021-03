Roma | rapina una farmacia ma la pistola è di plastica | fermato un 43enne

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 marzo 2021) . Gli agenti hanno scoperto, nascosta all’interno di un cespuglio di rovi in via della Magliana Antica, una busta incon lagiocattolo. Ha minacciato i dipendenti di unacon una, si è fatto consegnare la somma di 650 euro. Poi è scappato in sella ad una bicicletta di colore nero. E’ accaduto lunedì scorso in via Portuense all’interno di una. Grazie alla dettagliata descrizione del malvivente contenuta nella sua denuncia, gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, che hanno curato le successive indagini, sono riusciti subito a circoscrivere le ricerche deltore su di un uomo solito frequentare piazza Puricelli. I poliziotti hanno così organizzato un servizio di appostamento in abiti civili in via ...