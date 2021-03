Roma, prima ruba gli alcolici poi si scaglia contro il dipendente: ladro ‘incastrato’ dalle telecamere (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 10 marzo, un normale giorno per i dipendenti del supermercato di via Gioberti a Roma, o almeno così pensavano. Ad un certo punto infatti, un 36enne, cercando di non farsi vedere ha tentato di rubare diverse bottiglie di alcolici. Sfortunatamente per lui, un dipendente lo ha sorpreso e i due hanno iniziato a ‘discutere’. Durante la litigata, però una delle bottiglie si rompe e il 36enne con il coccio rotto ferisce alla mano e alla gamba il giovane dipendente. Approfittando del momento di concitazione allora il ladruncolo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono immediatamente intervenuti per visionare le immagini della videosorveglianza: dove si riconosceva nitidamente il volto del rapinatore. Leggi anche: Torrevecchia, girava con una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 10 marzo, un normale giorno per i dipendenti del supermercato di via Gioberti a, o almeno così pensavano. Ad un certo punto infatti, un 36enne, cercando di non farsi vedere ha tentato dire diverse bottiglie di. Sfortunatamente per lui, unlo ha sorpreso e i due hanno iniziato a ‘discutere’. Durante la litigata, però una delle bottiglie si rompe e il 36enne con il coccio rotto ferisce alla mano e alla gamba il giovane. Approfittando del momento di concitazione allora il ladruncolo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono immediatamente intervenuti per visionare le immagini della videosorveglianza: dove si riconosceva nitidamente il volto del rapinatore. Leggi anche: Torrevecchia, girava con una ...

