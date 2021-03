Roma | parla l’agente di Zaniolo | «Juve? Pensa solo a tornare in campo»

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il nome diviene spesso accostato allantus: ecco le dichiarazioni di Claudio Vigorelli, agente del centrocampista dellaClaudio Vigorelli, intervistato da Tuttosport, glissa sul possibile flirt trae lantus. «Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con lain Europa. Milik penso possa essere l’attaccante giusto per la? In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno incon la». Leggi su Calcionews24.com

Il nome di Zaniolo viene spesso accostato alla Juventus: ecco le dichiarazioni di Claudio Vigorelli, agente del centrocampista della Roma ...Claudio Vigorelli, manager di Zaniolo ha parlato del calciatore della Roma che sta lavorando duro per riuscire a tornare in campo. Il ritorno del giocatore sarebbe previsto per il momento per Aprile p ...