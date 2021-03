Roma - Napoli: Manolas vuole il campo, poche le possibilità di vederlo titolare (Di giovedì 18 marzo 2021) Il difensore sarà sicuramente convocato da Rino Gattuso per trasferta all'Olimpico, ma secondo il quotidiano le possibilità che il centrale parta titolare sono poche. Questo è quanto si legge: 'Le ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 marzo 2021) Il difensore sarà sicuramente convocato da Rino Gattuso per trasferta all'Olimpico, ma secondo il quotidiano leche il centrale partasono. Questo è quanto si legge: 'Le ...

Advertising

lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - carlosibilia : La sfida politica è un'intesa M5S-PD-Leu per le amministrative 2021. Auspico un ragionamento complessivo nelle gran… - Linkiesta : Le grandi potenzialità dei tram storici in Italia. Nel nostro Paese non ce ne sono molti in circolazione, solo Mil… - infoitsport : Rinnovo Insigne, Il Roma: troppe chiacchiere dal Napoli, nessuna chiamata all'agente! Le big europee sono pronte ad… - infoitsport : Il Roma - ADL non ha contattato Insigne per il rinnovo: il Napoli rischia di perderlo a zero -