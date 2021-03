Roma | l’incubo della nota giornalista Rai | perseguitata per due anni da un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 marzo 2021) Unatelevisiva, dopo aver subito per ben dueatti persecutori da parte di undi 42, ha deciso di recarsi negli ufficiPolizia di Stato del VII Distretto San Giov, per sporgere denuncia nei suoi confronti. La storia da incubo La donna è stata contattata, nel 2019, tramite un noto social network attraverso il quale D.B. ha iniziato ad inviarle messaggi in privato e a pubblicare post sulla sua bacheca, fino a chiederle di sposarlo e ad offrirle “protezione”. Più volte inoltre lo stalker si è presentato presso il suo luogo di lavoro chiedendo informazioni su di lei al personale addetto alla vigilanza e venendo anche identificato e ammonito dai poliziotti del commissariato Rai. Dopo aver formalizzato la querela, mentre stava tornando a casa, la vittima ...