Roma, l’agente di Zaniolo chiarisce: “Juventus? Pensa solo a tornare in campo” (Di giovedì 18 marzo 2021) Nicolò Zaniolo resta concentrato sulla Roma.Allontana i rumors e lo fa attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di "Tuttosport" il procuratore di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli. L'agente, durante l'intervista, si è in particolare soffermato sulle voci di mercato che accostavano il giovane talento giallorosso alla Juventus: da tempo sulle tracce del numero 22 della Roma, particolarmente gradito da Fabio Paratici."Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con la Juve in Europa. Milik penso possa essere l’attaccante giusto per la Juve. Zaniolo? In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno in campo con la Roma". Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Nicolòresta concentrato sulla.Allontana i rumors e lo fa attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di "Tuttosport" il procuratore di Nicolò, Claudio Vigorelli. L'agente, durante l'intervista, si è in particolare soffermato sulle voci di mercato che accostavano il giovane talento giallorosso alla: da tempo sulle tracce del numero 22 della, particolarmente gradito da Fabio Paratici."Penso che CR7 resterà. Un addio non lo vedo semplice per diversi motivi. E poi lui è un vincente e vorrà riprovarci con la Juve in Europa. Milik penso possa essere l’attaccante giusto per la Juve.? In questo momento pensiamo soltanto al suo ritorno incon la".

Advertising

Mediagol : #Roma, l'agente di Zaniolo chiarisce: 'Juventus? Pensa solo a tornare in campo' - calciomercatoit : ??? Parla l'agente di #Zaniolo: 'Interesse della #Juventus? Nicolò pensa solamente al rientro in campo con la #Roma'… - zazoomblog : Roma parla l’agente di Zaniolo: «Juve? Pensa solo a tornare in campo» - #parla #l’agente #Zaniolo: #«Juve? - siamo_la_Roma : ??? Parla #Vigorelli ?? La #Juventus torna alla carica su #Zaniolo ?? L'agente fa chiarezza! - _SiGonfiaLaRete : #Zaniolo, l'agente: '#Juve? Pensa solo al ritorno in campo con la #Roma! Su #Milik...' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’agente Sindaco di Roma, la sinistra lancia Gualtieri ma è lite sulle primarie. E i grillini si spaccano Il Tempo