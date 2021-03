Roma, evade dai domiciliari e gironzola in strada (in zona rossa): arrestato 41enne (Di giovedì 18 marzo 2021) I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un 41enne Romano, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, con l’accusa di evasione. evade dai domiciliari e gironzola in zona rossa senza autocertificazione Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi in via dei Larici e lo hanno fermato per un controllo e per verificare il rispetto delle norme del D.P.C.M. in “zona rossa”. Ad esito degli accertamenti è emerso che il 41enne doveva trovarsi agli arresti presso la sua abitazione, nella stessa via, e che si era allontanato senza nessun valido motivo e senza nessuna autorizzazione. I Carabinieri della Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) I Carabinieri della StazioneCentocelle hannounno, già sottoposto agli arrestiper precedenti reati, con l’accusa di evasione.daiinsenza autocertificazione Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi in via dei Larici e lo hanno fermato per un controllo e per verificare il rispetto delle norme del D.P.C.M. in “”. Ad esito degli accertamenti è emerso che ildoveva trovarsi agli arresti presso la sua abitazione, nella stessa via, e che si era allontanato senza nessun valido motivo e senza nessuna autorizzazione. I Carabinieri della Stazione ...

