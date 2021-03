Roma, Cristante: «Avanti in Europa. Ora testa al Napoli per la Champions» (Di giovedì 18 marzo 2021) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto due grandi partite tra andata e ritorno, nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia tante volte le squadre sono preparate tatticamente, in Europa qualche spazio in più si riesce a trovare». Napoli – «Dobbiamo vincere e riscattarci subito dopo Parma. L’obiettivo è andare più Avanti possibile in Europa e arrivare in fondo in campionato per la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match diLeague contro lo Shakhtar: le sue dichiarazioni Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match diLeague contro lo Shakhtar Donetsk. PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto due grandi partite tra andata e ritorno, nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia tante volte le squadre sono preparate tatticamente, inqualche spazio in più si riesce a trovare».– «Dobbiamo vincere e riscattarci subito dopo Parma. L’obiettivo è andare piùpossibile ine arrivare in fondo in campionato per la ...

