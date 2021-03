Roma, caos al campo rom: si barrica nel box per difendersi dall’ex. L’uomo estrae un coltello e minaccia i poliziotti: «Vi ammazzo come cani» (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ successo praticamente di tutto ieri pomeriggio nel campo rom di Via Salviati a Roma. Un uomo, completamente fuori controllo, ha dapprima minacciato la compagna la quale, per sfuggirgli, si è barricata dentro ad un box. Quindi, all’arrivo della Polizia, il 52enne, questa la sua età, si è scagliato contro gli agenti brandendo un coltello. Alla fine, non senza fatica, l’esagitato è stato bloccato e reso inoffensivo. caos al campo rom di Via Salviati: ecco cosa è successo La segnalazione è arrivata ieri, 17 marzo 2021, poco dopo le 14.00. Gli agenti sono intervenuti sul posto per una lite segnalata tra un uomo e la sua ex compagna. Il 52enne, alla vista dei poliziotti, ha iniziato subito a minacciarli: «Vi ammazzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ successo praticamente di tutto ieri pomeriggio nelrom di Via Salviati a. Un uomo, completamente fuori controllo, ha dapprimato la compagna la quale, per sfuggirgli, si èta dentro ad un box. Quindi, all’arrivo della Polizia, il 52enne, questa la sua età, si è scagliato contro gli agenti brandendo un. Alla fine, non senza fatica, l’esagitato è stato bloccato e reso inoffensivo.alrom di Via Salviati: ecco cosa è successo La segnalazione è arrivata ieri, 17 marzo 2021, poco dopo le 14.00. Gli agenti sono intervenuti sul posto per una lite segnalata tra un uomo e la sua ex compagna. Il 52enne, alla vista dei, ha iniziato subito arli: «Vi...

