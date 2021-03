Rocco Schiavone | il backstage di Aosta tra montagne e bolla anti-Covid | Non sapevamo se ce l' avremmo fatta

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dietro le due puntate in onda ieri sera e mercoledì prossimo un set costretto al percorso a ostacoli

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Schiavone

E' tornato il vice questore, il personaggio creato dalla penna di Antonio Manzini e affidato sullo schermo a Marco Giallini. E' tornato nel vero senso della parola visto che era trasmigrato lontano dall'Italia ...E' il mix esplosivo di realtà e fiction, tra pandemia, paesaggi montani e indagini poliziesche, che ha contraddistinto la lavorazione della nuova miniserie tv per Rai2 '', in onda ieri ...E' tornato il vice questore Rocco Schiavone , il personaggio creato dalla penna di Antonio Manzini e affidato sullo schermo a Marco Giallini. E' tornato nel vero senso della parola visto che era trasm ...Sradicato dalla capitale e trasferito, ormai da tempo, ad Aosta per motivi disciplinari, il vicequestore Schiavone (protagonista delle opere letterarie di Antonio Manzini), qui interpretato dall'attor ...