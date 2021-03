Rocco Hunt e Ana Mena | con REIK raggiungiamo il Messico

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 18 marzo 2021)e Anaannunciano l’uscita per il 23 marzo della nuova versione della loro hit con un “A un paso de la luna REMIX”. Grazie alla collaborazione della pop band messicanaraggiungeranno così un altro successo anche in. Voi che ne dite?X ANAun nuovo successo ine Anaannunciano che martedì 23 marzo esce “A UN PASO DE LA LUNA REMIX” (Sony Music) diX ANA. Chi non ha ascoltato almeno un centinaio di volte la hit die Ana“A un ...