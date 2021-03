Roberto Saviano: la prima foto dopo l’operazione dal suo letto d’ospedale (Di giovedì 18 marzo 2021) Roberto Saviano, dal suo letto di ospedale, ringrazia i fan dopo aver subito un intervento chirurgico. Pochi giorni fa aveva avvertito tutti della sua assenza per qualche giorno Due giorni fa, lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, aveva avvertito i suoi fan che sarebbe stato assente per qualche giorno dai social per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da tempo, Roberto Saviano avvertiva dolori causati da coliche renali, che lo hanno costretto all’intervento chirurgico. Su Facebook e Instagram così scriveva Saviano: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021), dal suodi ospedale, ringrazia i fanaver subito un intervento chirurgico. Pochi giorni fa aveva avvertito tutti della sua assenza per qualche giorno Due giorni fa, lo scrittore e giornalista, aveva avvertito i suoi fan che sarebbe stato assente per qualche giorno dai social per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da tempo,avvertiva dolori causati da coliche renali, che lo hanno costretto all’intervento chirurgico. Su Facebook e Instagram così scriveva: “Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni. Ora ...

