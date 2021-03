Roberto Ciufoli ancora assente dopo l’infortunio: ecco come sta (Di giovedì 18 marzo 2021) ecco come sta Roberto Ciufoli In onda questa sera la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, dove conosceremo non solo gli ultimi concorrenti che si aggiungeranno al cast, ma anche le varie dinamiche che si sono create. Per prima cosa, però, Ilary Blasi ha voluto parlare con Massimiliano Rosolino di Roberto Ciufoli. Il naufrago, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 marzo 2021)staIn onda questa sera la seconda puntata de L’Isola dei Famosi, dove conosceremo non solo gli ultimi concorrenti che si aggiungeranno al cast, ma anche le varie dinamiche che si sono create. Per prima cosa, però, Ilary Blasi ha voluto parlare con Massimiliano Rosolino di. Il naufrago, infatti, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AndreaDianetti : Roberto sta bene un par de Ciufoli! (Scusate, se non la dicevo impazzivo)?? #isola - andreapalazzo2 : RT @ale_o_ale: Angela Melillo - Talpa 1 ? Roberto Ciufoli - Talpa 2 ? Beppe Braida- Buona Domenica ? Cast Made in @peregopaola ? #isola… - Novella_2000 : Roberto Ciufoli ancora assente dopo l'infortunio: ecco come sta #isola - ale_o_ale : Angela Melillo - Talpa 1 ? Roberto Ciufoli - Talpa 2 ? Beppe Braida- Buona Domenica ? Cast Made in @peregopaola… - itsmeleighton_b : RT @AndreaDianetti: Roberto sta bene un par de Ciufoli! (Scusate, se non la dicevo impazzivo)?? #isola -