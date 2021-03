“Riprendete ‘sto ca**…”. Paolo Del Debbio perde le staffe in diretta. E parte la sfuriata (Di giovedì 18 marzo 2021) Non c’è settimana che Paolo Del Debbio non ci regali qualche perla trash. E anche questa volta si aggiudica il quarto posto della classifica dei “Nuovi mostri”. Striscia la Notizia, nella puntata del 17 marzo, non ha potuto fare a meno di citare “il suo proverbiale autocontrollo”. Il conduttore di Dritto e Rovescio ha infatti bacchettato a gran voce la regia. Tutta colpa del libro di Roberto Speranza dal titolo “Perché guariremo”. Il libro del ministro della Salute è stato subito ritirato in tempo record visto e considerato che l’Italia dal coronavirus ancora non si è liberata. E invece il volto di Rete Quattro ne ha una copia proprio in studio: “La telecamera ce lo riprende un po’ più da vicino entro Natale? Ce la facciamo?”, ha detto ai cameramen. Ma niente: “Possiamo riprenderlo da vicino?”.



E ancora: "Ohh, regia si può riprendere

