Riforme | Letta | ‘critiche a voto 16enni? almeno si chiuda su voto 18enni al Senato’

Il Manifesto

e Giuseppe Conte troveranno spazio per il dialogo'. Lo ha detto in un'intervista al ... il Pnrr di aprile, la campagna di vaccinazioni entro fine anno e, nel mezzo,importanti'. 'Cambiare ...Non sono contrario, non voglio andare contro la proposta di Enrico, di cui ho stima e fiducia ... il Pnrr di aprile, la campagna di vaccinazioni entro fine anno e, nel mezzo,importanti'. ...Enrico Letta non perde tempo. Ieri la nomina dei due vice Irene ... Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario; alla Transizione ecologica, ...Roma, 18 mra. (Adnkronos) - "A chi critica la mia proposta al voto ai 16 vorrei ricordare che in Italia un 24enne non vota al Senato. Già chiudere la partita di dare il voto ai 18 al Senato sarebbe fo ...