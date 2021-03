Riforma Giustizia: il piano Cartabia (Di giovedì 18 marzo 2021) Annamaria Villafrate - La Ministra Cartabia espone nelle sue Linee Programmatiche gli obiettivi della prossima Riforma della Giustizia: più adr e processi penali più brevi. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 18 marzo 2021) Annamaria Villafrate - La Ministraespone nelle sue Linee Programmatiche gli obiettivi della prossimadella: più adr e processi penali più brevi.

Advertising

Linkiesta : L’approccio diplomatico, il nodo prescrizione affrontato senza soluzioni di forza, il rispetto della presunzione di… - ACasperia : @saraosalvatore @CesareOrtis Non hanno nessuna intenzione. Nel programma di governo si parla della riforma della gi… - crisenza_paola : RT @paolo_stillo: #Meloni: vuole l'abolizione della riforma della giustizia di Alfonso Bonafede. ma noi non torneremo indietro. In un Paese… - VittorioDiVinc1 : @BelpietroTweet Riforma della giustizia e pena ai giudici che sbagliano anche ai dottori... - mauroparisi28 : Molto bene, il Ministro della PUBBLICA AMM. RENATO BRUNETTA e la Ministra della GIUSTIZIA MARTA CARTABIA stanno lav… -