Riduzione ingaggi in casa Napoli: Dries Mertens può salutare? (Di giovedì 18 marzo 2021) Si prospetta un Napoli completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo la prossima stagione. L’obiettivo della società del presidente Aurelio De Laurentiis è di abbassare il più possibile il tetto degli ingaggi (ad oggi pari a 100 milioni di euro) e di programmare il futuro al di là di colui che siederà sulla panchina del club partenopeo e della posizione finale in classifica di Serie A. Secondo le ultime notizie del giorno riportate dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione del patron azzurro sarebbe quella di puntare a cessioni importanti. Sul tavolo ci sarebbe già un programma (ufficioso) redatto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dai suoi collaboratori, pronti a rinnovare la rosa con giovani talenti di alcuni club europei. Come ribadito più volte dal patron azzurro, la questione ingaggi dovrà ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Si prospetta uncompletamente rivoluzionato quello che scenderà in campo la prossima stagione. L’obiettivo della società del presidente Aurelio De Laurentiis è di abbassare il più possibile il tetto degli(ad oggi pari a 100 milioni di euro) e di programmare il futuro al di là di colui che siederà sulla panchina del club partenopeo e della posizione finale in classifica di Serie A. Secondo le ultime notizie del giorno riportate dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione del patron azzurro sarebbe quella di puntare a cessioni importanti. Sul tavolo ci sarebbe già un programma (ufficioso) redatto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dai suoi collaboratori, pronti a rinnovare la rosa con giovani talenti di alcuni club europei. Come ribadito più volte dal patron azzurro, la questionedovrà ...

