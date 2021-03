Rider lavoratori dipendenti: così la Spagna può fare scuola in Unione Europea (Di giovedì 18 marzo 2021) Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha raggiunto un accordo con i sindacati che si è chiuso con il riconoscimento di status di dipendenti per i Rider che lavorano per aziende di consegna di prodotti di consumo o merce attraverso le piattaforme digitali, come Deliveroo, Glovo e UberEats. L’accordo siglato consiste nell’includere nello Statuto dei lavoratori la categoria dei Rider: «Si presume ricompresa nell’ambito della presente legge l’attività delle persone che prestino servizi retribuiti consistenti nella consegna o distribuzione di qualsiasi prodotto o merce di consumo, per conto di datori di lavoro che esercitano le facoltà imprenditoriali di organizzazione, direzione e controllo in maniera diretta, indiretta o implicita, mediante la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro, ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha raggiunto un accordo con i sindacati che si è chiuso con il riconoscimento di status diper iche lavorano per aziende di consegna di prodotti di consumo o merce attraverso le piattaforme digitali, come Deliveroo, Glovo e UberEats. L’accordo siglato consiste nell’includere nello Statuto deila categoria dei: «Si presume ricompresa nell’ambito della presente legge l’attività delle persone che prestino servizi retribuiti consistenti nella consegna o distribuzione di qualsiasi prodotto o merce di consumo, per conto di datori di lavoro che esercitano le facoltà imprenditoriali di organizzazione, direzione e controllo in maniera diretta, indiretta o implicita, mediante la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro, ...

Rider lavoratori dipendenti: così la Spagna può fare scuola in Unione Europea Open

A dicembre persi 660 mila posti di lavoro in un anno ROMA (ITALPRESS) – Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel corso del 2020 – secondo i dati Inps – sono state 5.028.000, con una forte contrazione rispetto al […] L'articolo A dicembre ...

