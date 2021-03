Ribery | ' Futuro? La Fiorentina è la mia priorità'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ribery Futuro

FIRENZE - ''I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio. Ad oggi la mia priorità è la Fiorentina ''. Lo ha detto Franck Ribéry i canali tedeschi di Sky. il contratto con il club viola dell'attaccante francese che in aprile compirà 38 anni scadrà al ...... all'Inter Lukaku , Sanchez , alla Roma Mkhytarian e Pedro , alla Fiorentina(fonte ... che senso ha NON sfruttare una legge che salva i conti e che potenzialmente può garantire unflorido?...I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio futuro. A oggi la mia priorità è la Fiorentina”. Così ha parlato Franck ..."I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma e' ancora troppo presto per parlare del mio futuro. Ad oggi ...