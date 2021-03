Riapertura delle scuole dopo Pasqua: genitori e studenti lo chiedono. Il governo ci pensa (Di giovedì 18 marzo 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, lo ha ribadito più volte nei giorni scorsi: "La scuola tornerà in presenza e in sicurezza il prima possibile". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, lo ha ribadito più volte nei giorni scorsi: "La scuola tornerà in presenza e in sicurezza il prima possibile". L'articolo .

Advertising

ellygatta81 : @mariannaaprile @emmevilla Nessuno però che sottolinea che Palù e Greco sono quelli degli asintomatici al 95% o del… - VoceDelTrentino : Il Garante dei minori Fabio Biasi chiede l’immediata riapertura delle scuole in Trentino - - yanfry : RT @MilaSpicola: 'È necessario mettere in sicurezza gli ambienti scolastici, ci sono 2 cose da fare subito: diminuire il numero di alun… - Roberto_Bosio : Sasso: “I dati di oggi non ci consentono la riapertura delle scuole” - rubrovit : Speravamo in un cambio dal governo Draghi cioè apertura dei cantieri ripresa delle attività, in sicurezza, invece d… -