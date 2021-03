Retail sotto i riflettori a Piazza Affari | business trainato dall’e-commerce

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Il comparto del commercio al dettaglio sta vivendo un cambiamento storico che vede lo sviluppo crescente delle piattaforme online, sempre più interconnesse al punto vendita fisico. Il negozio fisico è il punto di contatto con il cliente e serve a fidelizzare lo stesso, mentre il canale e-consente maggiore velocità nel processo di acquisto e offre la consegna a domicilio dei prodotti acquistati in tempi ridotti. La pandemia ha accelerato questo processo di trasformazione e ha colpito duramente la produttività dei grandi centri commerciali e degli outlet, salvati dal commercio digitale. La maggiore metratura di un negozio non è più indice di maggiore produttività, anzi comporta maggiori costi di gestione e, al contrario, una minore produttività. Solo le aziende che hanno sviluppato il commercio digitale hanno, in questo periodo, controbilanciato le ...