Renzi in Arabia Saudita, parla il senatore grillino Ferrara a TPI: "Casellati ha sospeso la mia interrogazione urgente per chiarire quel viaggio"

A inizio marzo il deputato Nicola Fratoianni ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere a Matteo Renzi di chiarire in parlamento i suoi rapporti con l'Arabia Saudita, dopo le polemiche innescate dalla sua partecipazione a una conferenza con Mohammad bin Salman. Sia al Senato che al parlamento, la richiesta di fare luce sui rapporti del leader di Italia Viva con Riyad, è condivisa da diverse forze politiche. Il Movimento Cinque Stelle, ad esempio, nella figura del vicecapogruppo dei 5 Stelle a Palazzo Madama Gianluca Ferrara, ha provato a presentare un'interrogazione simile al Senato (un'interrogazione urgente rivolta al presidente del Consiglio Mario Draghi).

