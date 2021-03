Relazioni a distanza: quali conseguenze psicologiche? (Di giovedì 18 marzo 2021) Come tutti sappiamo, ad oggi, esistono app di incontri per tutti i gusti che permettono, comodamente a casa propria, di conoscere partner ideali. Se da un lato la tecnologia rende la ricerca dell’anima gemella più semplice ed immediata, sembrerebbe che i fruitori di queste applicazioni sarebbero sempre meno propensi a Relazioni serie. La facilità di trovare all’interno della vetrina di internet il miglior “prodotto” in offerta, pian piano sta portando gli individui a dimenticare che un rapporto profondo è la conseguenza di una frequentazione reale e non di una relazione a distanza. Secondo la giornalista Siam Goorwich queste applicazioni starebbero portando cambiamenti irreversibili nelle Relazioni sentimentali. Secondo il suo punto di vista la vasta ed infinita offerta e l’estrema facilità di ricerca rischiano di uccidere l’amore ed i ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021) Come tutti sappiamo, ad oggi, esistono app di incontri per tutti i gusti che permettono, comodamente a casa propria, di conoscere partner ideali. Se da un lato la tecnologia rende la ricerca dell’anima gemella più semplice ed immediata, sembrerebbe che i fruitori di queste applicazioni sarebbero sempre meno propensi aserie. La facilità di trovare all’interno della vetrina di internet il miglior “prodotto” in offerta, pian piano sta portando gli individui a dimenticare che un rapporto profondo è la conseguenza di una frequentazione reale e non di una relazione a. Secondo la giornalista Siam Goorwich queste applicazioni starebbero portando cambiamenti irreversibili nellesentimentali. Secondo il suo punto di vista la vasta ed infinita offerta e l’estrema facilità di ricerca rischiano di uccidere l’amore ed i ...

