Regione Liguria | bandiere a mezz' asta e minuto di silenzio per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell' epidemia da Coronavirus

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Regione Liguria

La Spezia - Bandiere a mezz'asta sul palazzo dioggi, giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime del Covid - 19. In piazza De Ferrari il presidente dellae assessore alla Sanità Giovanni Toti ha ...... STRADA DEL MOLINO DI SAN CLEMENTE VIA PIAVE VIALE VIII MARZO VIALE CHE GUEVARA VIA AGRICOLTURA VIALE MARTIRI DELLA FOCE VIA DEL CRISTOMIRANDA 19 - 20 VIA AL PIEMONTE VIA AL PIEMONTE...Genova. Nuovi adeguamenti ferroviari a favore degli abitanti e dei turisti delle Cinque Terre, sono stati decisi quest'oggi, venerdì 8 gennaio, nel corso dell'incontro che si è svolto in Regione alla ...Vuoi essere aggiornato ogni settimana sull'uscita di IoLavoroNewsletter, la rivista che ti aggiorna sulle occasioni occupazionali dai centri per l'impiego, sui concorsi, sulle offerte delle agenzie pe ...