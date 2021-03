Red Bull | ExxonMobil fornirà il carburante nel 2021

(Di giovedì 18 marzo 2021) La Redutilizzerà ilfornito daper la stagionedella Formula Uno.progettato per ottenere il massimo dal propulsore della monoposto guidata da Verstappen e Sergio Perez. Sprint race: i team chiedono un compenso economico Redè l’arma in più per la vittoria finale? La scuderia austriaca utilizzerà il Sinergy Race Fuel, realizzato in collaborazione tra il team Honda e gli ingegneri della Redha creato ilconcentrando la propria attenzione per la vettura. L’obiettivo è quello di riuscire ad ottenere il massimo dal propulsore Honda RA621H della RedRB16B. Il team principal della ...

Advertising

ALLRNDCRICKETER : RT @Sinaann28: @F1 Red Bull Saudi Arabia GP - infoitsport : Leclerc, va oltre Mercedes e Red Bull: “Una monoposto è impressionante” - Sinaann28 : RT @Sinaann28: @F1 Red Bull Saudi Arabia GP - FormulaPassion : #F1: #Perez e le differenze tra la #RedBull e la #RacingPoint - F1inthe2010s1 : Sergio Perez - Red Bull Honda 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Guerin Sportivo

Una situazione d'allarme che il team sta cercando di risolvere nel più breve tempo possibile, visto l'enorme competitività mostrata dallacon la RB16B . 'I campioni del mondo sono alle prese ...Non credo che la prima gara sarà facile per la Mercedes, al contrario lapuò sfruttare una vettura che risponde già perfettamente ai comandi dei piloti. Max Verstappen non ha dovuto ...Il pilota messicano si è detto pronto al confronto con Max Verstappen, compagno di squadra in Red Bull e primo avversario da battere ...Al termine dei test di F1 in Bahrain, il team principal della Ferrari Mattia Binotto, chiarisce come i regolamenti non favoriscano altri team ...