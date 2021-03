Recordati | nel 2020 tengono i ricavi Dividendo da 1 | 05 euro

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –, multinazionale farmaceutica quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha chiuso ilconconsolidati pari a 1.448,9 milioni di, in flessione del 2,2% rispetto all’esercizio precedente (+0,4% a tassi di cambio costanti). L’EBITDA è stato pari a 569,3 milioni di, in crescita del 4,7% rispetto al 2019, mentre l’utile netto rettificato si è attestato a 410,4 milioni (+7,3% sull’esercizio precedente). La posizione finanziaria netta al 31 dicembreevidenzia un debito netto di 865,8 milioni diche si riduce rispetto al debito netto di 902,7 milioni al 31 dicembre 2019. Il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione agli azionisti di unpari a 0,55, a saldo ...

Un mercato in tenuta è ad esempio quello di, che a Milano ha un sito di produzione per 62 ...Recordati, multinazionale farmaceutica quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 1.448,9 milioni di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - L'andamento delle vendite nei primi due mesi del 2021 sono in linea con le aspettative per ...