Real Madrid, Vinicius: «I Blancos mi hanno cambiato la vita» (Di giovedì 18 marzo 2021) Vinicius jr. ha parlato dell’importanza che ha avuto il Real Madrid nella sua vita Vinicius jr., attaccante del Real Madrid, in una intervista a TNT Sports ha rivelato quanto sia stato importante per lui il club madrileno. «Sono giovane e al Real Madrid sono veramente felice, sorrido ogni giorno. La presentazione come nuovo giocatore dei Blancos è stato uno dei giorni più belli di sempre. Il Real mi ha cambiato la vita e oggi so che posso diventare uno dei migliori calciatori di questo club». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021)jr. ha parlato dell’importanza che ha avuto ilnella suajr., attaccante del, in una intervista a TNT Sports ha rivelato quanto sia stato importante per lui il club madrileno. «Sono giovane e alsono veramente felice, sorrido ogni giorno. La presentazione come nuovo giocatore deiè stato uno dei giorni più belli di sempre. Ilmi halae oggi so che posso diventare uno dei migliori calciatori di questo club». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

leleadani : Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria #RealMadridAtalanta - ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - pisto_gol : Il Real Madrid con il 3:5:2, il Barcellona con il 3:4:2:1 come l’Atletico Madrid, il Chelsea con il 3:4:1:2 : molte… - Arc_Mustyy : RT @Mus6ey: Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos and Alfredo Di Stefano deserve a statue outside Real Madrid Santiago Bernabéu. - mfgabriell : @pldadepressao_ Manchester city x Borussia Bayern x Chelsea Real Madrid x Porto Liverpool x PSG -