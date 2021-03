Real Betis-Levante: venerdì alle 21.00 prima gara della ventottesima giornata (Di giovedì 18 marzo 2021) . La sconfitta nel derby è sempre difficile da metabolizzare, specialmente a Siviglia: il Betis ha giocato bene, è andato più volte vicino al pareggio ma poi si è dovuto arrendere. Real Betis-Levante: quale è la situazione psicologica? Una sconfitta non può cancellare lo splendido lavoro svolto da Pellegrini e dai suoi ragazzi da qualche mese a questa parte. La sconfitta della Real Sociedad ha addolcito un po’ il dolore per la sconfitta. I Verdiblancos proveranno a riprendere subito il passo giusto, contro il Levante. La compagine di Paco Lopez è già ampiamente salva e si è presa pure l’enorme soddisfazione di battere il Valencia. Insomma mentre il Betis si è arreso al Siviglia, i Granotas hanno vinto il loro derby. Le motivazioni dovrebbero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) . La sconfitta nel derby è sempre difficile da metabolizzare, specialmente a Siviglia: ilha giocato bene, è andato più volte vicino al pareggio ma poi si è dovuto arrendere.: quale è la situazione psicologica? Una sconfitta non può cancellare lo splendido lavoro svolto da Pellegrini e dai suoi ragazzi da qualche mese a questa parte. La sconfittaSociedad ha addolcito un po’ il dolore per la sconfitta. I Verdiblancos proveranno a riprendere subito il passo giusto, contro il. La compagine di Paco Lopez è già ampiamente salva e si è presa pure l’enorme soddisfazione di battere il Valencia. Insomma mentre ilsi è arreso al Siviglia, i Granotas hanno vinto il loro derby. Le motivazioni dovrebbero ...

