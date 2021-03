"Rapporti in un vicolo cieco". Biden contro Putin, il dossier "segreto" che ha acceso la miccia. Ufficiale: è guerra? (Di giovedì 18 marzo 2021) “Penso che Vladimir Putin sia un assassino”: pronunciando queste parole, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha segnato inevitabilmente i Rapporti con la Russia. Ma non è tutto: il capo della Casa Bianca ha promesso che il leader russo “pagherà” per aver tentato di influenzare le presidenziali del 3 novembre 2020. Di fronte a queste pesanti accuse Mosca non è rimasta in silenzio e ha richiamato immediatamente l'ambasciatore russo negli Usa. “Biden ha offeso i cittadini russi. Gli attacchi contro Putin sono attacchi contro il nostro Paese”, ha detto il presidente della Duma Viaceslav Volodin. E ancora: “La cosa principale è capire se si possono trovare modi per migliorare le relazioni russo-americane che sono in una condizione difficile e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Penso che Vladimirsia un assassino”: pronunciando queste parole, il presidente degli Stati Uniti Joeha segnato inevitabilmente icon la Russia. Ma non è tutto: il capo della Casa Bianca ha promesso che il leader russo “pagherà” per aver tentato di influenzare le presidenziali del 3 novembre 2020. Di fronte a queste pesanti accuse Mosca non è rimasta in silenzio e ha richiamato immediatamente l'ambasciatore russo negli Usa. “ha offeso i cittadini russi. Gli attacchisono attacchiil nostro Paese”, ha detto il presidente della Duma Viaceslav Volodin. E ancora: “La cosa principale è capire se si possono trovare modi per migliorare le relazioni russo-americane che sono in una condizione difficile e che ...

Advertising

CarpaneseSilva1 : RT @Libero_official: 'Rapporti in un vicolo cieco'. #Biden contro #Putin, il dossier 'segreto' che ha acceso la miccia - Libero_official : 'Rapporti in un vicolo cieco'. #Biden contro #Putin, il dossier 'segreto' che ha acceso la miccia… - CircoloDiNoto : RT @AntonellaNapoli: #Putin? Un assassino. Parola di #Biden. Mosca richiama l’ambasciatore. Per gli #Usa i rapporti sono in un vicolo cieco… - 4Tchat : RT @AntonellaNapoli: #Putin? Un assassino. Parola di #Biden. Mosca richiama l’ambasciatore. Per gli #Usa i rapporti sono in un vicolo cieco… - AntonellaNapoli : #Putin? Un assassino. Parola di #Biden. Mosca richiama l’ambasciatore. Per gli #Usa i rapporti sono in un vicolo ci… -