Rapinarono orologio da 200mila euro a Milano | arrestati a Napoli

(Di giovedì 18 marzo 2021) La vittima era a bordo della sua Ferrari 488 a, quando sarebbe stato affiancato dai due a bordo di uno scooter, per poi subire la rapina. Questa mattina la polizia ha eseguito aun’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due rapinatori partenopei di 32 e 42 anni, accusati di aver

Ultime Notizie dalla rete : Rapinarono orologio

askanews

Due rapinatori di 32 e 42 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano per aver strappato undel valore di 200mila euro dal polso di un imprenditore lo scorso 15 settembre. L' uomo era a bordo della propria Ferrari 488 quando i due scippatori lo hanno avvicinato e, con la collaudata ...... salvo aggredirla improvvisamente, afferrandola per le braccia e sfilandole uned un bracciale in oro, fuggendo con un complice che le attendeva a bordo di una VW Golf di colore nero poco ...Due rapinatori di 32 e 42 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano per aver strappato un orologio del valore di 200mila euro dal polso di un imprenditore lo scorso 15 settembre.Milano, 18 mar. (askanews) - Questa mattina la polizia ha eseguito a Napoli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due rapinatori partenopei di 32 e 42 anni, accusati di aver r ...