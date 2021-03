Rangers-Slavia Praga | Roofe come Ronaldo | entrata killer | rosso diretto VIDEO

(Di venerdì 19 marzo 2021)ha raccontato un successo esterno convincente degli ospiti, qualificatisi ai quarti di finale dell’Europa League 2020/2021, conseguentemente allo 0-2 attuato. Al 62? dell’intenso incontro,ha colpito sul viso Kolar, portiere dello, nel tentativo di colpire al volo la sfera: centrocampista punito con undall’arbitro Grinfeld. L’episodio ha ricordato da vicino quello con protagonisti Cristianoe Cragno, durante Cagliari-Juventus. L’attaccante bianconero, in quel caso meno irruento, ha ricevuto un giallo e un richiamo verbale. Di seguito ildell’episodio in questione. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Rangers Slavia

Bruttissimo fallo nel corso della ripresa diPraga di Europa League. Un vero e proprio colpo da kung - fu da parte del giocatore scozzese Roofe sul portiere ceco Kolar si tramuta in una espulsione immediata e nell'uscita del ...Milan - MANCHESTER UNITED 0 - 1 (1 - 1)PRAGA 0 - 2 (1 - 1) VILLARREAL - Dinamo Kiev 2 - 0 (2 - 0) Young Boys - AJAX 0 - 2Una serata piena di sorprese quella degli ottavi di finale dell’Europa League: a partire dalle partite delle 18.55. Rimane soltanto una squadra a portare i colori dell'Italia: è la Roma che difende in ...estremo difensore dello Slavia Praga. Quest'ultimo è stato colpito in faccia dai tacchetti dell'attaccante dei Rangers Roofe, protagonista di un'entrata a dir poco sciagurata. Il giocatore di Gerrard, ...