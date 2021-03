Raggi Wonder Woman. Grillo blinda Virginia per il bis nella Capitale. Il garante M5S fuga ogni dubbio: “Massimo sostegno alla guerriera” (Di giovedì 18 marzo 2021) Virginia Raggi non solo non ha intenzione di farsi da parte nella corsa al Campidoglio ma neppure dal MoVimento possono a questo punto possono pensare di imporle un passo indietro o di lato. A blindarla definitivamente, qualora ce ne fosse bisogno, è ancora una volta il fondatore e “padre nobile” Beppe Grillo che ieri mattina ha postato sul suo blog quanto scritto il giorno prima dalla sindaca di Roma relativamente agli arresti legati alla scelta del nuovo sito per conferire i rifiuti della Capitale. Col titolo “Massimo sostegno alla nostra guerriera Virginia Raggi” e con tanto di foto della prima cittadina in versione Wonder ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 marzo 2021)non solo non ha intenzione di farsi da partecorsa al Campidoglio ma neppure dal MoVimento possono a questo punto possono pensare di imporle un passo indietro o di lato. Arla definitivamente, qualora ce ne fosse bisogno, è ancora una volta il fondatore e “padre nobile” Beppeche ieri mattina ha postato sul suo blog quanto scritto il giorno prima dsindaca di Roma relativamente agli arresti legatiscelta del nuovo sito per conferire i rifiuti della. Col titolo “nostra” e con tanto di foto della prima cittadina in versione...

