Quest’uomo italiano piange sangue dagli occhi: dopo la corsa in ospedale ha scoperto… (Di giovedì 18 marzo 2021) La vicenda che andiamo a raccontare è abbastanza inusuale. Un uomo di Milano, di 52 anni, è corso all’ospedale in preda al panico dopo aver iniziato a piangere sangue. Il sangue usciva da entrambi gli occhi: tuttavia, l’uomo non aveva altri sintomi, dunque era ancora più preoccupato, non capendo cosa stesse accadendo al suo corpo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 marzo 2021) La vicenda che andiamo a raccontare è abbastanza inusuale. Un uomo di Milano, di 52 anni, è corso all’in preda al panicoaver iniziato are. Ilusciva da entrambi gli: tuttavia, l’uomo non aveva altri sintomi, dunque era ancora più preoccupato, non capendo cosa stesse accadendo al suo corpo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RistagnoAnna : RT @PoliticaPerJedi: @nunziapenelope Sarei pronto a giurare che un 20-25% di italiani non stia aspettando altro che di gettarsi in braccio… - Riccardiologo : Calcio italiano in mano a quest uomo - maestrale53 : RT @PoliticaPerJedi: @nunziapenelope Sarei pronto a giurare che un 20-25% di italiani non stia aspettando altro che di gettarsi in braccio… - calabrorosa1 : RT @PoliticaPerJedi: @nunziapenelope Sarei pronto a giurare che un 20-25% di italiani non stia aspettando altro che di gettarsi in braccio… - PoliticaPerJedi : @nunziapenelope Sarei pronto a giurare che un 20-25% di italiani non stia aspettando altro che di gettarsi in bracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Quest’uomo italiano Canone Rai, per bar, alberghi e ristoranti fino a 7mila euro: «Quest’anno va cancellato» Corriere della Sera