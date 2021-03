Questionario sessista per ex pazienti affetti da Coronavirus

(Di giovedì 18 marzo 2021)Covid: domande sessiste per ex. Luca Paladini, portavoce di un movimento contro le discriminazioni, lo ha segnalato.Covid: domande sessiste, è polemica su Notizie.it.

Il #questionario anti #COVID19 che sta facendo discutere: questione sessista?

Lo ha detto all'Ansa il direttore generale dell'Asst Rhodense, Ida Ramponi, in merito alapparentemente '' sottoposto al termine di un controllo post - Covid nell'ospedale di ...Lo ha detto all'ANSA il direttore generale dell'Asst Rhodense, Ida Ramponi, in merito alapparentemente '' sottoposto al termine di un controllo post - Covid nell'ospedale di ...Fa discutere il questionario post-Covid proposto dalla Lombardia con domande sulla cura della casa rivolte solo alle donne. L'Asst Rhodense ha poi ritirato il questionario e presentato le sue scuse.Governare la casa, fare da mangiare, occuparsi dei panni sono attività di cui si occupano le donne. Se questa frase vi ha fatto accapponare la pelle aspettate di leggere cosa è successo in Lombardia… ...