Quattro motivi per cui il decreto Sostegni può funzionare Parla Baldassari

decreto Sostegno, ci siamo. Tra poche ore l'atteso provvedimento a firma Mario Draghi, con le prime misure d'emergenza da quando l'ex presidente della Bce è a Palazzo Chigi, verrà esaminato dal Consiglio dei ministri. L'asse portante sono sempre loro, i ristori. L'indennizzo a fondo perduto del costo complessivo di 11 miliardi verrà infatti tarato sulla media della perdita mensile accumulata tra il 2019 e il 2020, risarcendo dal 60% al 20% per fasce fino a 10 milioni di fatturato. Previsto poi uno stanziamento di oltre 4 miliardi per il piano vaccini, tra cui anche 700 milioni per l'acquisto di nuovi vaccini, 400 milioni per il trasporto e la logistica, 200 milioni per la produzione di vaccini in Italia, 1 miliardo per la struttura commissariale e 50 milioni per ospedali Covid. E ancora, la rimodulazione della notifica delle cartelle esattoriali da spalmare su due ...

Ultime Notizie dalla rete : Quattro motivi Romina Power dalla separazione con Albano al tradimento rivelato: ecco la verità ... e da lì anche una famiglia che ha visto l'arrivo di quattro figli: Ylenia, Yari Marco, Cristèl e ... e i due si sono mostrati nuovamente insieme (solo per motivi lavorativi, si intende) per continuare ...

Il comandamento dell'amore spiegato da mio figlio Proprio in uno di questi momenti di abbattimento, nei quali la convivenza forzata fra le quattro ... L'ho solo un po' ridotta per motivi di spazio. Eccola. LA RIFLESSIONE SUL COMANDAMENTO DELL'AMORE E ...

Iban divulgati senza valida ragione: violati principi di liceità e correttezza Altalex Juventus, quattro nomi per rinforzare l'attacco: tra questi ci sarebbero Icardi e Depay Infatti, la dirigenza starebbe valutando quattro profili per rinforzare l'attacco ... Pirlo si è trovato spesso in emergenza. Per questo motivo Fabio Paratici si starebbe guardando già intorno ...

Inter-Sassuolo, ecco il vero motivo del rinvio Il match della ventottesima giornata di Serie A Inter-Sassuolo, in programma sabato 20 marzo, è stato rinviato a data da ...

