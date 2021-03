Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, i convocati di Southgate: Watkins e Johnstone le novità (Di giovedì 18 marzo 2021) Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per le partite dell’Inghilterra valide per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. L’Inghilterra sfiderà San Marino il 25 marzo, l’Albania il 28 e la Polonia il 31. Alcune facce nuove e alcuni ritorni importanti per Southgate. Per Watkins dell’Aston Villa e Johnstone del West Bromwich si tratta infatti della prima chiamata, mentre Shaw, Stones e Lingard tornano a far parte della selezione inglese. Non ci sarà invece Jude Bellingham: il classe 2003 del Borussia Dortmund è stato convocato da Southgate, ma non dovrebbe partire a seguito delle restrizioni che interessano la Regione in cui ha sede la squadra tedesca. Ecco quindi l’elenco completo dei 26 ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Garethha diramato la lista deiper le partite dell’Inghilterra valide per leaiin. L’Inghilterra sfiderà San Marino il 25 marzo, l’Albania il 28 e la Polonia il 31. Alcune facce nuove e alcuni ritorni importanti per. Perdell’Aston Villa edel West Bromwich si tratta infatti della prima chiamata, mentre Shaw, Stones e Lingard tornano a far parte della selezione inglese. Non ci sarà invece Jude Bellingham: il classe 2003 del Borussia Dortmund è stato convocato da, ma non dovrebbe partire a seguito delle restrizioni che interessano la Regione in cui ha sede la squadra tedesca. Ecco quindi l’elenco completo dei 26 ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali Mancini: "Ci sarà da lavorare, ma siamo su buona strada" Per gli impegni che attendono l'Italia nel 2021 (Final Four di Nations League, fase finale degli Europei e qualificazioni Mondiali), "ci sarà "da lavorare. Non sarà così semplice perché ci sono tante Nazionali forti." Lo ha detto il commissario tecnico della Nazionale di calcio Roberto Mancini, a margine ...

Francia, i convocati per le qualificazioni mondiali: c'è Rabiot, out ancora Theo Hernandez C'è un solo 'italiano' nei convocati della Francia per le prossime sfide contro Ucraina , Kazakistan e Bosnia , valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 . Si tratta di Adrien Rabiot , inserito da Didier Deschamps nell'elenco dei 26 giocatori che rappresenteranno i Bleus . Una chiamata importante per il ...

Francia, i convocati per le qualificazioni mondiali: c'è Rabiot, out ancora Theo Hernandez Sky Sport Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, i convocati di Southgate: Watkins e Johnstone le novità Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per le partite dell'Inghilterra valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. L'Inghilterra sfiderà San Marino il 25 marzo, l'Albania il ...

Francia, i convocati di Deschamps: Theo Hernandez ancora escluso dalla lista Convocazioni Francia: Didier Deschamps lascia ancora una volta a casa Theo Hernandez. Il terzino resta a Milano ...

