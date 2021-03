Putin sfida Biden: «Facciamo un confronto in diretta mondiale, così capiamo chi è l’assassino» (Di giovedì 18 marzo 2021) Un assassino? Vladimir Putin non porge l’altra guancia e dopo aver risposto con fermezze ma con ironia alle accuse di Joe Biden, passa alle proposte. Una sfida in diretta mondiale, un colloquio in video, ma di fronte a tutti, la prosecuzione del primo confronto telefonico fra i due presidenti, avvenuto su iniziativa del Presidente americano, poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. “Proseguiamo la nostra discussione aperta, diretta, online”. “Sarebbe interessante per i russi e per gli americani e di molti altri Paesi”, dice Putin. La Casa Bianca frena sulle accuse di Biden a Putin “Nell’altro vediamo sempre le nostre qualità, e questo vale anche per noi”, ha dichiarato Vladimir Putin ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) Un assassino? Vladimirnon porge l’altra guancia e dopo aver risposto con fermezze ma con ironia alle accuse di Joe, passa alle proposte. Unain, un colloquio in video, ma di fronte a tutti, la prosecuzione del primotelefonico fra i due presidenti, avvenuto su iniziativa del Presidente americano, poco dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. “Proseguiamo la nostra discussione aperta,, online”. “Sarebbe interessante per i russi e per gli americani e di molti altri Paesi”, dice. La Casa Bianca frena sulle accuse di“Nell’altro vediamo sempre le nostre qualità, e questo vale anche per noi”, ha dichiarato Vladimir...

