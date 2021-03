Putin risponde a Biden dopo le accuse di essere un assassino | gelo con Mosca | l’intervento dell’Ue

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente statunitense Joegioca su due tavoli scottanti questa settimana. Da un lato l’incontro informale, e molto riservato, tra emissari degli Stati Uniti e della Cina in Alaska, con al centro delle discussioni probabilmente la guerra commerciale tra i due Paesi, e dall’altro l’escalation nelle relazioni con la Russia di Vladimir. Il presidenteha dichiarato di pensare che la sua controparte russa sia un, e che “pagherà” per le sue interferenze nella campagna elettorale degli USA nel 2020.ha reagito richiamando l’ambasciatore a Washington, maha reso pubblica la sua replica alle parole di Joe: “Gli auguro la salute“ In ...

ALLE ACCUSE DI BIDEN: 'IO ASSASSINO? CHI LO DICE SA DI ESSERLO' 'Chi lo dice sa di esserlo' , con queste parole Vladimirha replicato all'accusa di Joe Biden che lo ha definito '...Il giorno dopo l'intervista in cui Joe Biden ha acconsentito a definirlo 'un assassino', Vladimircon fredda ironia: 'Chi lo dice lo è […], vediamo sempre le nostre qualità in ...Putin risponde a Biden: “Gli auguro la salute“ In un’intervista televisiva, Vladimir Putin ha risposto alle accuse che Biden ha pronunciato a Good Morning America. “Come ha detto Biden ci conosciamo ...Forti tensioni tra Washington e Mosca. Intanto il Cremlino ha richiamato in patria l'ambasciatore Anatoli Antonov che "dureranno il tempo necessario" ...