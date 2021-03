Putin replica a Biden: "Gli auguro buona salute" (Di giovedì 18 marzo 2021) Mosca - Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto al leader statunitense Joe Biden , che ieri ha detto che la Russia "pagherà le conseguenze" delle sue interferenze nelle elezioni americane. ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) Mosca - Il presidente russo Vladimirha risposto al leader statunitense Joe, che ieri ha detto che la Russia "pagherà le conseguenze" delle sue interferenze nelle elezioni americane. ...

Advertising

Corriere : Biden: «Putin assassino, pagherà prezzo per interferenze». Mosca replica: «Attacco a tutto il Paese» - Agenzia_Ansa : Duro scontro Usa-Russia sulle interferenze nelle elezioni di novembre, dopo un'intervista di Biden alla Abc. 'Lei c… - Corriere : Biden: «Putin assassino, pagherà prezzo per le sue interferenze». Mosca richiama l’amba... - PozziPatty : RT @Libero_official: 'Quando giudichiamo altre persone o altri Stati, guardiamo noi stessi in uno specchio'. #Putin, la durissima replica a… - GerardoOlgiati : RT @marco_gervasoni: Meno male che quello che diceva cazzate a ruota libera era Trump. Catetere Joe farà scoppiare una guerra Biden: 'Putin… -