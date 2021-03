Putin non porge l’altra guancia: «Chi dice killer sa di esserlo. A Biden auguro buona salute» (Di giovedì 18 marzo 2021) “Cosa gli direi? Stia bene. Le auguro buona salute!”. Così Vladimir Putin – secondo quanto riporta l’agenzia Interfax – replica al presidente Usa, Joe Biden. Che ieri in una videoconferenza che ha fatto il giro del mondo ha definito ‘assassino’ il suo omologo russo. “Lo dico, senza ironia, seriamente”, ha aggiunto il capo del Cremlino. Putin a Biden: gli auguro buona salute “Nell’altro vediamo sempre le nostre qualità, e questo vale anche per noi”, ha detto ancora il presidente russo. Insomma chi dà del killer a qualcuno sa di esserlo. Le relazioni diplomatiche tra Mosca e la Casa Bianca sono ai ferri corti. Il linguaggio del ‘pacifista’ Biden la dice ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Cosa gli direi? Stia bene. Le!”. Così Vladimir– secondo quanto riporta l’agenzia Interfax – replica al presidente Usa, Joe. Che ieri in una videoconferenza che ha fatto il giro del mondo ha definito ‘assassino’ il suo omologo russo. “Lo dico, senza ironia, seriamente”, ha aggiunto il capo del Cremlino.: gli“Nell’altro vediamo sempre le nostre qualità, e questo vale anche per noi”, ha detto ancora il presidente russo. Insomma chi dà dela qualcuno sa di. Le relazioni diplomatiche tra Mosca e la Casa Bianca sono ai ferri corti. Il linguaggio del ‘pacifista’la...

