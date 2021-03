Putin a Biden: «Assassino? Chi lo dice sa di esserlo: gli auguro buona salute» (Di giovedì 18 marzo 2021) Il capo del Cremlino esclude comunque di voler rompere le relazioni con Washington: «Sviluppiamo rapporti con tutti i Paesi del mondo» Leggi su corriere (Di giovedì 18 marzo 2021) Il capo del Cremlino esclude comunque di voler rompere le relazioni con Washington: «Sviluppiamo rapporti con tutti i Paesi del mondo»

Advertising

ShooterHatesYou : Mondo: Certo che Biden è proprio un presidente piatto, non si vede, non si sente, non dice cose forti. Certo può an… - repubblica : ?? Usa, Biden intervistato da Abc. 'Crede Putin un assassino?', 'Si'. E paghera' le conseguenze per interferenze nel… - pfmajorino : #Putin attaccato da #Biden con estrema durezza. Suggerirei, come affermo in Commissione speciale #INGE del… - scarabellimauro : RT @lauracesaretti1: Cioè, il satrapo assassino russo ha risposto “Faccia di velluto”. Che cazzone - CastigamattU : RT @nonkonforme: Ma se #Putin, come pericolosamente afferma il ventriloquo delle elites #Biden, è un assassino, allora cosa sono i suoi ami… -