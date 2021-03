PSG, Pochettino: “Dedichiamo la vittoria contro il Lille a Di Maria e Marquinhos” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il successo del Paris Saint-Germain per 3-0 contro il Lille in Coppa di Francia ha riportato serenità nell’ambiente parigini in seguito alle rapine subite da Angel Di Maria e Marquinhos. Mauricio Pochettino, tecnico dei parigini, nel postpartita ha voluto dedicare il successo ai suoi due giocatori: “Sono felice dello spirito mostrato dai miei giocatori, è tutto merito loro. Una vittoria simile, specialmente dopo giornate così difficili è davvero importante. Non parlo solo della sconfitta contro il Nantes ma anche di fatti extra-calcistici. Sono stati giorni difficili non solo per i giocatori ma anche per le loro famiglie, alle quali mandiamo un grande abbraccio. Il nostro pensiero va a loro, a Di Maria e a Marquinhos, che hanno bisogno ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Il successo del Paris Saint-Germain per 3-0ilin Coppa di Francia ha riportato serenità nell’ambiente parigini in seguito alle rapine subite da Angel Di. Mauricio, tecnico dei parigini, nel postpartita ha voluto dedicare il successo ai suoi due giocatori: “Sono felice dello spirito mostrato dai miei giocatori, è tutto merito loro. Unasimile, specialmente dopo giornate così difficili è davvero importante. Non parlo solo della sconfittail Nantes ma anche di fatti extra-calcistici. Sono stati giorni difficili non solo per i giocatori ma anche per le loro famiglie, alle quali mandiamo un grande abbraccio. Il nostro pensiero va a loro, a Die a, che hanno bisogno ...

