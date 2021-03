Protesta sotto a Regione Lombardia, alunni ed insegnanti in presidio per la riapertura delle scuole. “I bambini hanno bisogno di socialità” (Di giovedì 18 marzo 2021) Una Protesta sotto alla sede di Regione Lombardia per chiedere la riapertura delle scuole. I manifestanti erano una sessantina e in buona parte erano bambini di asili e scuole elementari. Il sit-in è stato organizzato contro la nuova estensione della didattica a distanza, la chiusura delle scuole in questi giorni ha tenuto a casa oltre sei milioni di studenti raggiungendo una stima di 9 alunni su 10 connessi in via digitale. Promotori dell’iniziativa le maestre del “Comitato educhiamo”, coordinate da Eliana Rochetti: “Manifestiamo per la riapertura di scuole di ogni ordine e grado, c’è il bisogno di tornare in presenza – spiega – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Unaalla sede diper chiedere la. I manifestanti erano una sessantina e in buona parte eranodi asili eelementari. Il sit-in è stato organizzato contro la nuova estensione della didattica a distanza, la chiusurain questi giorni ha tenuto a casa oltre sei milioni di studenti raggiungendo una stima di 9su 10 connessi in via digitale. Promotori dell’iniziativa le maestre del “Comitato educhiamo”, coordinate da Eliana Rochetti: “Manifestiamo per ladidi ogni ordine e grado, c’è ildi tornare in presenza – spiega – ...

