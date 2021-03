Pronostici di oggi 19 marzo: la serata degli anticipi con Parma-Genoa e altre otto (Di venerdì 19 marzo 2021) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 19 marzo. Quella di venerdì è una serata particolare, in cui ci si può concentrare di più. Vediamo di tirare fuori qualcosa di buono anche stavolta, nonostante un programma insidioso. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite del giorno. Di seguito una mappa degli InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 19 marzo 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi19. Quella di venerdì è unaparticolare, in cui ci si può concentrare di più. Vediamo di tirare fuori qualcosa di buono anche stavolta, nonostante un programma insidioso. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle partite del giorno. Di seguito una mappaInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Pronostici di oggi 19 marzo: la serata degli anticipi con Parma-Genoa e altre otto - gbuttinoni : @TellerSupertamp Tralascerei pronostici, almeno oggi, non mi sembra tu abbia particolare talento - VincenzoOrab96 : @mcalcan @Alessan76040555 Per la regione è troppo presto per fare pronostici. Sala ad oggi non ha rivali. - pronosti_calcio : Schedina di Oggi: Pronostici Calcio Venerdì 19 Marzo 2021 - KingFrankprono : Ecco le ultime due prematch di @EuropaLeague! Vamoss seguitemi oggi proviamo a spaccare tutto questo quote per il ??… -